Senegal, il governo ricompensa i giocatori: 115.000 euro e un terreno in zona costiera

Il presidente del Senegal, Bassirou-Diomaye Faye, ha voluto celebrare in grande stile i giocatori della nazionale, i Leoni della Teranga, dopo la conquista della seconda Coppa d’Africa. Oltre a un premio in denaro di 75 milioni di franchi CFA (circa 115.000 euro) per ciascun giocatore, il presidente ha annunciato la concessione di terreni di 1.500 metri quadrati nella popolare zona costiera della Petite-Côte, a sud di Dakar.

"Ho consegnato a ciascun Leone presente 75 milioni di franchi CFA", ha dichiarato Faye dal Palazzo della Repubblica, sottolineando che premi economici e terreni di dimensioni minori saranno destinati anche ai dirigenti della Federazione senegalese di calcio e ai membri della delegazione che ha accompagnato la squadra. Al Ministero dello Sport sono stati destinati 305 milioni di franchi CFA (circa mezzo milione di euro) per celebrare il successo continentale.

Inoltre, il commissario tecnico Pape Thiaw e l’intera squadra sono stati decorati con il grado di Comandanti dell’Ordine Nazionale del Leone, la massima onorificenza del paese. I festeggiamenti hanno coinvolto tutta la capitale: i giocatori hanno sfilato per le vie di Dakar su un autobus scoperto decorato con i colori nazionali (verde, rosso e giallo), accolti da migliaia di tifosi che hanno cantato e ballato al ritmo dei tamburi tradizionali. Il capitano Sadio Mané e i compagni hanno condiviso con il pubblico la gioia della vittoria, ricevendo il riconoscimento diretto del presidente all’aeroporto, che ha elogiato il loro "eroismo" e il "calcio spettacolare" mostrato durante il torneo.