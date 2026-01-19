Senegal-Marocco, il regolamento CAF prevede KO a tavolino in caso di abbandono

La finale della Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco (1-0 dopo i tempi supplementari) ha avuto un finale burrascoso, segnato da un episodio che potrebbe portare conseguenze. Secondo il regolamento della Confederazione africana di calcio, il Senegal ha rischiato di subire la sconfitta a tavolino per aver lasciato il campo durante il match. Tutto è nato dal rigore assegnato al Marocco nei minuti finali del tempo regolamentare, subito dopo un gol annullato ai Lions de la Teranga, che ha scatenato la furia del tecnico senegalese Pape Thiaw, il quale ha invitato i suoi giocatori a rientrare negli spogliatoi.

L’articolo 82 del regolamento della CAN è chiaro: "Se una squadra lascia il campo prima della fine regolamentare senza l’autorizzazione dell’arbitro, sarà considerata perdente e sarà eliminata dalla competizione in corso". L’articolo 84 aggiunge che la squadra in infrazione perderà 3-0, salvo che l’avversario stesse già conducendo con un margine superiore, e che ulteriori misure potranno essere prese dalla Commissione organizzativa. L’articolo 85 ribadisce l’esclusione automatica dal torneo in caso di violazione.

Il regolamento disciplinare CAF prevede anche delle multe: in caso di rifiuto di disputare o continuare un match, è prevista una sanzione minima di 20.000 dollari (circa 17.000 euro), oltre alla perdita del match; nei casi più gravi, la squadra può essere squalificata dall’intera competizione. L’IFAB, che definisce le regole del gioco, prevede ammonizioni per i giocatori che abbandonano il terreno senza autorizzazione o ritardano eccessivamente la ripresa: al ritorno in campo, Ismaïla Sarr, Edouard Mendy ed El Hadji Malick Diouf sono stati infatti ammoniti. Nonostante il caos, la decisione finale sulle eventuali sanzioni non spetterà alla FIFA, ma alla CAF, che dovrà valutare se applicare le norme e le multe previste.