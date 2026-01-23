Ufficiale Sensi rinnova con l'Anorthosis. Arrivato in estate, resterà fino al 31 maggio 2027

Stefano Sensi e l’Anorthosis Famagosta ancora insieme. Il centrocampista italiano ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il club cipriota fino al 31 maggio 2027, come annunciato dalla stessa società attraverso i propri canali ufficiali.

Arrivato a Cipro dopo essere rimasto svincolato la scorsa estate, al termine dell’esperienza con il Monza, Sensi ha ritrovato continuità e centralità nel progetto tecnico dell’Anorthosis, convincendo il club a puntare su di lui anche per il futuro con prestazioni di livello assoluto: 14 presenze tra campionato e coppa, con 5 reti e 4 assist all'attivo. Una scelta che testimonia la fiducia nelle qualità di un giocatore che, nonostante un percorso spesso condizionato dagli infortuni, non ha mai visto messo in discussione il suo talento.

Classe 1995, Sensi è un centrocampista di grande qualità tecnica, visione di gioco e intelligenza tattica. Cresciuto nel Cesena, ha vestito nel corso della sua carriera anche le maglie di Sassuolo, Sampdoria, Inter e Monza. Proprio con i nerazzurri ha vissuto il momento più alto della sua carriera, conquistando due Scudetti e affermandosi come uno dei centrocampisti più qualitativi del panorama italiano. Ex nazionale italiano, ha indossato la maglia azzurra in 9 occasioni, impreziosite da 3 reti. Un rendimento che racconta il valore di un giocatore spesso frenato dalla sfortuna, ma sempre capace di lasciare il segno quando le condizioni fisiche lo hanno assistito.