Ufficiale

Stefano Sensi riparte da Cipro: l'ex Inter ha firmato con l'Anorthosis Famagosta

ieri alle 23:37
di Michele Pavese

La Anorthosis Famagosta ha annunciato l’ingaggio di Stefano Sensi, centrocampista di 30 anni con grande esperienza internazionale. Nato e cresciuto calcisticamente tra le giovanili dell’Urbino e del Rimini, Sensi ha compiuto il primo salto importante a Cesena, per poi affermarsi dal 2016 al Sassuolo come uno dei playmaker più raffinati della Serie A. Tecnica sopraffina, visione di gioco e capacità di dettare i tempi sono sempre stati i suoi punti di forza.

Nel 2019 il passaggio all’Inter, club con cui ha conquistato due Scudetti (2020-21 e 2023-24) e due Supercoppe italiane (2021 e 2023). Con i nerazzurri ha condiviso lo spogliatoio con campioni di livello mondiale, pur dovendo spesso fare i conti con infortuni che ne hanno limitato la continuità. Nel corso delle ultime stagioni ha indossato anche le maglie di Sampdoria e Monza, restando protagonista in Serie A.

A livello internazionale, Sensi ha esordito con la Nazionale italiana nel novembre 2018, in un’amichevole contro gli Stati Uniti, trovando anche la via del gol nelle sue apparizioni con gli azzurri. L’Anorthosis ha salutato con entusiasmo il suo arrivo, definendolo un innesto di qualità ed esperienza che potrà alzare il livello tecnico della squadra. "Diamo il benvenuto a Stefano Sensi nella nostra famiglia e gli auguriamo ogni successo con la fenice sul petto", si legge nel comunicato ufficiale del club.

