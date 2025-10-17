Ufficiale Sergio Romero firma con l’Argentinos Juniors. Potrebbe già debuttare contro il Newell’s

Fuori dai piani del Boca Juniors dalla fine dello scorso anno, Sergio "Chiquito" Romero ha risolto il suo contratto con il club xeneize per unirsi ufficialmente all’Argentinos Juniors. L’ex portiere della Nazionale argentina ha firmato mercoledì mattina un accordo fino a dicembre 2025, con opzione di rinnovo fino al 2026, e ha già svolto il suo primo allenamento agli ordini di Nicolás Diez.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, Romero potrebbe debuttare già oggi contro il Newell’s, poiché lo staff tecnico è rimasto soddisfatto delle sue prime prestazioni in allenamento. Il suo arrivo risponde alla grave lesione del crociato subita da Diego Rodríguez nella sconfitta contro Defensa y Justicia: il portiere sarà operato sabato e dovrebbe rientrare soltanto a metà del prossimo anno.

Inizialmente sembrava che il Bicho non potesse tesserare un sostituto, ma l'AFA ha autorizzato l’iscrizione di Romero, poiché non è stato raggiunto il 70% del torneo a causa dell’introduzione dei playoff. Così, l’ex giocatore di Manchester United, Monaco, Sampdoria e AZ Alkmaar sarà disponibile sia per il campionato locale che per la Copa Argentina. Romero, 38 anni, non disputa una partita ufficiale da novembre 2024, quando difese i pali del Boca nello 0-0 contro Huracán. Nonostante un passato recente turbolento alla Bombonera, dove era finito ai margini della rosa, il portiere vestirà ora la maglia numero 44 e cercherà di rilanciare la sua carriera contribuendo all’obiettivo dell’Argentinos Juniors: la qualificazione alla prossima Copa Libertadores.