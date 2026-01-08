Setien: "Il Barça mi ha pagato dopo 3-4 anni. Aspetto ancora i soldi del Villarreal"

Quique Setién è stato ospite ieri sera di El Larguero su Cadena SER, dove ha ripercorso la sua esperienza al Barcellona, analizzato l’attuale situazione dei blaugrana e parlato anche di questioni economiche. Il tecnico cantabrico è senza squadra dal 5 ottobre scorso, quando ha concluso la sua avventura al Guoan in Cina.

Sulla scelta di guidare il Barça: "Non mi pento di aver scelto il Barcellona invece dell’Egitto. Mi sarebbe piaciuto vivere quell’esperienza in un contesto diverso, con giocatori giovani, motivati e un ambiente positivo. Purtroppo, la realtà che ho trovato è stata completamente diversa, e tristemente complicata". Sul prossimo incrocio di Copa del Re tra Barça e Racing Santander, Setién ha speso parole di elogio per la squadra di casa: "Il Racing merita tutto quello che sta vivendo. Al Sardinero si respira una passione incredibile, il pubblico è totalmente identificato con la squadra. Hanno subito due delusioni con i mancati ritorni in Liga, ma non perdono la speranza. È la squadra che meglio gioca nella categoria".

Setién ha raccontato anche alcune sue esperienze personali: "Il Barcellona ha impiegato 3-4 anni per saldarmi tutto, ma ora non mi devono più nulla. Al Villarreal, invece, non ho ancora ricevuto alcun pagamento di quasi tre anni fa, e la questione è ancora al tribunale. Non ti aspetti che certe cose possano succedere in club così importanti".

Infine, sull’attuale Barcellona di Flick: "I giocatori sono i veri protagonisti. Flick ha grande influenza e la squadra ha accettato il suo progetto. Anche se a volte può sembrare rischioso, sta dando molto al club. Sta costruendo una squadra giovane destinata a crescere nel tempo. È un Barcellona solido, e mi piace molto".