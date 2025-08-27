Ufficiale Sheffield United, colpo Danny Ings: esperienza e gol per tornare subito in Premier League

Lo Sheffield United ha rinforzato il proprio reparto offensivo assicurandosi le prestazioni di Danny Ings, centravanti con esperienza in Premier League, Championship e con presenze nella nazionale inglese. L’ex Liverpool e Southampton, classe 1992, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo, dopo un breve periodo di allenamento con la squadra di Bramall Lane.

Ings, nato a Winchester, ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Southampton, ma è al Burnley che è esploso segnando 21 gol e contribuendo alla promozione nella stagione 2013/14. Dopo l’esperienza con i Clarets, il centravanti si è trasferito al Liverpool, segnando anche in un derby del Merseyside e conquistando la sua prima convocazione in nazionale maggiore.

In seguito, alcuni infortuni e la forte concorrenza lo hanno spinto a tornare al Southampton, dove ha ritrovato la forma migliore, con 25 gol in 42 presenze nella stagione 2019-20. Successivamente ha vestito le maglie di Aston Villa e West Ham, con buoni numeri in entrambe le squadre, inclusa una presenza come panchinaro nella finale di Europa Conference League 2023 vinta dagli Hammers. Commentando il trasferimento, Ings ha dichiarato: "Sono felicissimo. Ho parlato con il manager e ho subito pensato che fosse un’opportunità fantastica. Non vedo l’ora di lavorare con il gruppo e contribuire al successo dello Sheffield United".