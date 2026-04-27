Shock alla Veltins-Arena: uomo trovato morto in uno dei bagni, si pensa a un arresto cardiaco

Tragico episodio alla Veltins-Arena, lo stadio dello Schalke 04, dove un uomo di 65 anni è stato trovato morto all’interno di un bagno durante una visita guidata all’impianto. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, l’uomo - cittadino tedesco - si sarebbe allontanato dal gruppo per recarsi ai servizi igienici, dove sarebbe poi stato colpito da un presunto arresto cardiaco. Il corpo, però, è stato scoperto solo il giorno successivo dal personale addetto alle pulizie. Al momento, le autorità sembrano escludere la pista criminale.

Il club di Gelsenkirchen ha espresso immediatamente il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale: "Lo Schalke 04 ha reagito con grande tristezza alla notizia del ritrovamento di una persona senza vita all’interno della Veltins-Arena. Il club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia del defunto e si rimette completamente alle indagini delle autorità competenti". La società ha inoltre confermato la piena collaborazione con la polizia.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire con precisione le circostanze del decesso, mentre lo Schalke ha scelto, per il momento, di non rilasciare ulteriori dichiarazioni. Un episodio che ha profondamente scosso l’ambiente del club e l’intera comunità locale.