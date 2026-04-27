Marsiglia, con Beye nessun miglioramento. E la corsa Champions si complica

La situazione dell’Olympique Marsiglia si complica sempre di più dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Nizza. Un risultato che, oltre a rallentare la corsa in campionato, allontana ulteriormente i marsigliesi dalla zona Champions League.

Il dato più significativo riguarda la classifica: pochi mesi fa, quando Roberto De Zerbi ha lasciato la panchina a febbraio, l’OM era in piena lotta Champions con 39 punti, dietro a un Lione allora leader del gruppo a 42. Lilla, Rennes e Monaco seguivano più distanziate.

Oggi però lo scenario è cambiato in modo netto. La squadra di Fonseca e quella di Genesio occupano rispettivamente il terzo e quarto posto con 57 punti, mentre i bretoni seguono a 56. L’OM, ora sesto con 53 punti, è scivolato fuori dalla zona Champions, mentre i monegaschi restano ancora in corsa a 51. Una flessione che fotografa bene le difficoltà della squadra sotto la gestione di Habib Beye, subentrato in corsa ma ancora alla ricerca di continuità. La distanza dalle prime posizioni si è ampliata e il margine di errore ormai è minimo, con il finale di stagione che si preannuncia decisivo per evitare un fallimento sportivo pesante.