La Dinamo Zagabria di Bennacer è campione con 4 turni d'anticipo: è il 26° titolo

La Dinamo Zagabria è tornata sul trono del calcio croato conquistando il suo 26º titolo nazionale senza nemmeno scendere in campo. Il pareggio per 0-0 dell’Hajduk Spalato contro il Rijeka ha infatti reso matematicamente certa la vittoria, certificata poi dal successo per 2-1 contro il Varazdin.

Con quattro giornate ancora da disputare, la squadra della capitale si ritrova con un vantaggio di 15 punti, riprendendosi così il titolo dopo la delusione della scorsa stagione, quando il Rijeka aveva interrotto la loro lunga egemonia (sette titoli consecutivi). Protagonista assoluto dell’annata è stato Dion Beljo, autore di una stagione straordinaria con 28 gol complessivi e un rendimento decisivo soprattutto nella fase finale del campionato, segnando 14 reti da marzo in poi.

Il successo della Dinamo porta anche la firma di una vecchia conoscenza della Serie A: Ismaël Bennacer, poco utilizzato a causa di continui guai fisici ma comunque parte della rosa campione. Ora il club croato può puntare al doppio traguardo: oltre al campionato, è atteso dalla finale di Coppa di Croazia contro il Rijeka, in programma il 13 maggio, con la possibilità di chiudere la stagione con un double nazionale.