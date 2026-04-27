Inchiesta arbitri: Rocchi potrebbe non presentarsi negli uffici della Procura di Milano

Gianluca Rocchi potrebbe non presentarsi giovedì prossimo negli uffici della Procura di Milano per rispondere all’invito a comparire firmato dal pm titolare dell’inchiesta, Maurizio Ascione. Lo stesso potrebbe fare anche Andrea Gervasoni, il supervisore del VAR, indagato anche lui. Per entrambi, il focus è lo stesso: un’inchiesta anomala, una convocazione «al buio» visto che non ci sono riferimenti circa l’ipotesi di reato (frode sportiva) contestata.

In particolare, non ci sono le altre persone con le quali Rocchi e Gervasoni avrebbero concorso per la frode. Al momento è un’ipotesi, o forse meglio solo un’idea, al vaglio dei rispettivi legali, Antonio D’Avirro per l’ex designatore e Michele Ducci. "C’è il riferimento al 110 del Codice Penale, ma l’unico soggetto è Rocchi" ha detto D’Avirro, in capo ad una domenica sicuramente differente dalle altre. "È un invito a comparire al buio e quindi dobbiamo ancora valutare la strategia difensiva", la conferma di Ducci. Insomma, bisognerà aspettare, ci sono ancora quattro giorni per decidere. Sia Rocchi che Gervasoni potrebbero non andare oppure presentarsi e avvalersi della facoltà di non rispondere, fa sapere oggi il Corriere dello Sport.