Pasillo o titolo vinto nel Clasico: il Barcellona può rendere umiliante la stagione del Real

La stagione del Real Madrid si sta trasformando in un incubo sportivo. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, i Blancos perderanno anche LaLiga, con il Barcellona sempre più vicino al titolo.

Con undici punti di distacco a cinque giornate dal termine, la rimonta appare praticamente impossibile. La squadra guidata da Hansi Flick ha mostrato maggiore continuità e una potenza offensiva superiore, riuscendo a compensare anche alcune fragilità difensive. Al contrario, il Real Madrid ha vissuto una stagione altalenante, segnata da problemi di equilibrio tattico, un cambio in panchina e una gestione complicata dello spogliatoio.

A rendere ancora più delicato il finale di stagione è il calendario: il prossimo Clásico rischia di diventare un momento simbolico. Se il Barcellona dovesse arrivare già campione o vincere il titolo proprio contro il Real, si aprirebbero scenari potenzialmente imbarazzanti per i madrileni. Uno dei temi più discussi in Spagna è infatti la possibilità del cosiddetto pasillo, la tradizionale passerella d’onore che la squadra avversaria rende ai nuovi campioni. Un gesto che, secondo alcune indiscrezioni riportate da El Chiringuito, il Real Madrid non sarebbe intenzionato a concedere, anche per le tensioni legate alle polemiche arbitrali e al caso Negreira.

Si profilano quindi due scenari: un Barça già campione prima del Clásico, con conseguente richiesta di omaggio al Bernabéu, oppure un titolo conquistato proprio nello scontro diretto, davanti ai rivali storici. In entrambi i casi, un'umiliazione.