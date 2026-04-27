Salvezza e Coppa di Francia, il Nizza fissa gli obiettivi: un finale di stagione in crescendo

La partita tra Olympique Marsiglia e Nizza ha seguito per lunghi tratti un copione già visto. I padroni di casa hanno controllato il gioco senza brillare particolarmente, trovando comunque il vantaggio e dando l’impressione di avere tutto sotto controllo contro un Nizza ordinato ma poco incisivo.

La gara sembrava indirizzata, con gli ospiti incapaci di trasformare le rare sortite offensive in occasioni concrete. Poi, nel finale, l’episodio che cambia tutto: un calcio di rigore e il coraggio dell'ex Elye Wahi, che con un cucchiaio ha firmato l’1-1, ribaltando l’inerzia emotiva del match. Da gestione marsigliese a pareggio strappato con carattere, quasi contro il destino.

Per il Nizza, questo punto ha un peso specifico enorme. Non cancella le difficoltà, ma racconta una squadra che, pur tra dubbi e limiti offensivi, rifiuta di arrendersi. Un segnale importante in vista del rush finale, dove ogni dettaglio può decidere una stagione. Nel post-partita, Jonathan Clauss ha sottolineato proprio questo spirito: "Era importante prendere un punto. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo sofferto molto, forse troppo bassi, ma abbiamo reagito bene. Non avevamo nulla da perdere". Un’analisi lucida, che evidenzia tanto i limiti quanto la ritrovata resilienza del gruppo.

Sulla stessa linea anche l’allenatore Claude Puel, che ha parlato di una settimana chiave: "I miei giocatori hanno vissuto grandi emozioni. Stiamo mostrando abnegazione e solidarietà. La prima parte è stata povera, ma nella ripresa siamo cresciuti". Tra campionato e finale di Coppa di Francia, il calendario resta impegnativo, ma il Nizza sembra aver ritrovato qualcosa di fondamentale: la convinzione di potersela giocare fino in fondo.