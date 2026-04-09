Arsenal, occhi su La Fabrica per la difesa: oltre a Ramon, piace Valdepeñas

Uno dei nomi principali sulla lista degli acquisti estivi dell'Arsenal è Ramon, il talento ventunenne del Como che si è messo in luce in Serie A. Lo spagnolo è letteralmente esploso nel campionato italiano dopo aver lasciato il Real Madrid la scorsa estate, ma un suo eventuale trasferimento è complicato dalla struttura del precedente accordo. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, oltre a Ramon, i Gunners starebbero osservando molto da vicino anche un altro giovane del Real Madrid, Victor Valdepeñas. Gli osservatori del club londinese hanno visionato entrambi i giocatori più volte e i feedback ricevuti finora sono stati estremamente positivi.

Le sue caratteristiche tecniche

Capace di coprire ampie zone di campo e di adattarsi a ruoli più avanzati (fino a ipotetiche incursioni in mediana), Valdepenas mostra una buona lettura del gioco in fase difensiva e una resilienza mentale che gli ha permesso di reagire positivamente anche dopo errori nel debutto senior. La struttura fisica gli garantisce inoltre dominanza nei duelli aerei e una buona capacità di impostazione dal basso, rendendolo ideale per sistemi che richiedono costruzione dal retro.

I Gunners seguono con interesse i talenti madrileni

Nonostante le difficoltà burocratiche e finanziarie, l'interesse dell'Arsenal per i giovani talenti di scuola madrilena resta altissimo. Il club londinese vede in Ramon e Valdepeñas i profili ideali per rinforzare la rosa con qualità e prospettiva. Il monitoraggio continuerà nelle prossime settimane, ma è chiaro che per strappare Ramon al Como servirà un investimento significativo che soddisfi sia le pretese del club lariano che gli accordi pregressi con il Real Madrid.