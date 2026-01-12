Simeone: "Mi scuso con Vinicius e Florentino Perez. Non mi sono comportato bene"

Diego Pablo Simeone ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa del Re contro il Deportivo, toccando diversi temi di attualità e tornando anche sugli strascichi della recente Supercoppa. Il tecnico dell’Atlético Madrid ha voluto aprire con un mea culpa pubblico per quanto accaduto durante la sfida. L’allenatore argentino si è scusato con Florentino Pérez e Vinicius Junior per il proprio comportamento, ammettendo di non essere stato all’altezza della situazione. "Non chiedo perdono, ma mi scuso. Non mi sono comportato bene", ha precisato, riconoscendo la legittimità del successo del Real, squadra che ha definito "molto forte e con un’identità di gioco chiara", capace di meritare il passaggio del turno.

Passando al campo, il Cholo ha presentato il Deportivo come un avversario tutt’altro che semplice: una squadra coraggiosa, pericolosa in contropiede e già capace di eliminare il Maiorca. "Ci aspetta una partita dura, in uno stadio bello e complicato", ha avvertito.

Sul tema del formato della competizione, Simeone è stato lapidario: l’Atlético accetta il calendario e gioca contro chi viene designato. Quanto alla rosa, ha elogiato il lavoro di Giménez, sottolineando l’importanza di averlo al meglio, e ha ribadito l’elevato livello di concorrenza interna, citando anche le buone prestazioni di Marc Pubill in particolare.