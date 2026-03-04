Arda Turan può tornare all'Atletico Madrid: è uno dei nomi per il dopo Simeone

L’esperienza di Arda Turan sulla panchina dello Shakhtar Donetsk potrebbe terminare dopo appena un anno, ma non per gli scarsi risultati ottenuti. Gli arancioneri sono infatti primi in classifica con tre punti di vantaggio sul LNZ Cherkasy e cinque dal Polissya Zhytomyr e con ben nove lunghezze sugli storici rivali della Dinamo Kiev. Risultati e prestazioni che hanno attirato l’interesse di una big spagnola che in estate potrebbe salutare il suo storico allenatore.

Si tratta dell’Atletico Madrid che a fine stagione potrebbe separarsi da quel Diego Pablo Simeone che siede sulla panchina biancorossa dal 2011. Per questo il club avrebbe messo nel mirino quel Arda Turan che è anche un ex del club di Madrid. Il turco infatti ha giocato dal 2011 al 2015 sotto la guida proprio dell’argentino collezionando 178 presenze con 22 reti conquistando un campionato spagnolo, una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, una Europa League e una Supercoppa Europea.