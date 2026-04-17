Atletico, c'è la finale di Coppa del Re. Simeone: "Torniamo sulla terra dopo la Champions"

"Sappiamo quanto è bello giocare una finale per qualsiasi atleta, entrambe le squadre daranno tutto per vincere, noi abbiamo giocato martedì Champions, ora torniamo sulla terra, che è ciò che conta": così l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Copa del Rey, contro la Real Sociedad.

Il riferimento è al fatto che i Colchoneros hanno vissuto giorni di grande esaltazione dopo il successo ottenuto ai quarti di finale di Champions League, nel doppio confronto con il Barcellona. "Conosciamo le difficoltà che incontreremo, contro una rivale con buoni calciatori e giovani interessanti", ha spiegato il tecnico argentino per tenere alta l'attenzione dei suoi.

Un messaggio poi lo manda ai suoi tifosi: "Grazie, grazie e grazie per tutto il supporto da quando sono arrivato nel 1995 (da calciatore dopo il Siviglia, n.d.r.), poi quando sono tornato sul finire della mia carriera, quando ho iniziato da allenatore con le difficoltà avute dalla squadra, quando abbiamo iniziato la crescita.... Grazie, non posso dire altro".

Ripensando agli ultimi successi dell'Atletico ed ai cambiamenti che ci sono stati da allora, aggiunge: "Uno continua sempre ad evolversi nella vita, gli allenatori e i calciatori lo stesso. Siamo cresciuti come il club, con un piano e una ricerca, in questo siamo cambiati poco".