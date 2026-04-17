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Sion, gli occhi della Serie B su Rinild Nivokazi: la situazione
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La Serie B guarda in Svizzera. Occhi puntati sull’attaccante Rinild Nivokazi, italiano, classe 2000. Nato a Perugia Nivokazi è già nel mirino di diverse squadre del campionato cadetto e può rappresentare un’opportunità per compagini come Avellino e Modena. Trentatré partite, dodici reti con la maglia del
Sion e quattro assist. L’attaccante ha attirato l’attenzione di molti club. E la Serie B guarda a Nivokazi…
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