TMW Sion, gli occhi della Serie B su Rinild Nivokazi: la situazione

La Serie B guarda in Svizzera. Occhi puntati sull’attaccante Rinild Nivokazi, italiano, classe 2000. Nato a Perugia Nivokazi è già nel mirino di diverse squadre del campionato cadetto e può rappresentare un’opportunità per compagini come Avellino e Modena. Trentatré partite, dodici reti con la maglia del

Sion e quattro assist. L’attaccante ha attirato l’attenzione di molti club. E la Serie B guarda a Nivokazi…