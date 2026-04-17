Ajax, si valuta un altro colpo da una big: piace Ceballos, in uscita dal Real Madrid
L’Ajax prepara la prossima stagione con l’obiettivo di tornare protagonista, sia in Eredivisie che in Europa. Il quinto posto attuale e l’assenza di titoli dal 2022 hanno spinto il club olandese a pianificare interventi importanti sul mercato.
Dopo l’arrivo invernale di Oleksandr Zinchenko dall’Arsenal, operazione però finora frenata da problemi fisici, la dirigenza guarda ora a un profilo di esperienza internazionale per rinforzare il centrocampo. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Dani Ceballos.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il giocatore del Real Madrid potrebbe lasciare la capitale spagnola nella prossima finestra estiva. Nonostante un contratto in essere fino al 2027, il centrocampista non rientrerebbe nei piani tecnici attuali e non scende in campo da quasi due mesi.
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