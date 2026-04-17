Kroos: "Ho tifato Atletico Madrid contro il Barcellona, ma non vincerà la Champions League"

Toni Kroos non cambia registro neanche dopo il ritiro: diretto, lucido e senza troppi giri di parole. Intervenuto sul canale YouTube Luppen TV, gestito insieme al fratello, l’ex centrocampista del Real Madrid ha commentato la sfida tra Barcellona e Atlético Madrid, lasciandosi andare a considerazioni tutt’altro che banali.

Alla domanda su chi avesse sostenuto, Kroos ha risposto con una battuta che racconta molto del suo passato: “Pensavo: Non potrebbero perdere entrambi? Dopo dieci anni a Madrid, avrei preferito che non vincesse nessuno dei due. Ma se proprio devo scegliere, dico Atlético, perché l’anno prossimo difficilmente avrà le stesse possibilità”. Nessun odio, ma un legame evidente con il mondo blancos.

Poi l’analisi più tecnica, a partire dal verdetto sulla Champions: “È solo una mia opinione, ma non credo che l’Atlético vincerà la competizione. Ci sono squadre che giocano meglio”. Un giudizio netto, accompagnato da una lettura della gara: “Il Barça è stato superiore, ma giocare a lungo in inferiorità numerica complica tutto. L’Atlético è bravissimo a difendere il risultato e ha sfruttato al meglio il vantaggio”.



Infine, una critica precisa al sistema difensivo blaugrana: “Quando difendi così alto e lasci tanto spazio alle spalle, rischi situazioni limite, anche espulsioni. È già successo contro l’Inter e ora di nuovo. Se non cambiano, non vinceranno la Champions”.