Ufficiale Siviglia, addio a sorpresa: Jose Gonzalez-Dans lascia l'incarico di direttore generale

Il Siviglia ha annunciato nella serata di ieri la cessazione dell’incarico di Jose Gonzalez-Dans come direttore generale del club. Il dirigente galiziano era arrivato appena un anno fa, in sostituzione di José María Cruz, e vantava una lunga esperienza nella gestione sportiva, avendo ricoperto la stessa funzione al Deportivo La Coruña tra il 2014 e il 2020.

L’ultima apparizione pubblica di Gonzalez-Dans risale alla cerimonia per il 50º anniversario della copertura dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dove partecipò come rappresentante del club, pur senza prendere parte alla conferenza stampa guidata da Joaquín Caparrós, presidente onorario del Siviglia. Secondo diverse fonti, si tratterebbe di una risoluzione consensuale, inserits nel contesto di una nuova ristrutturazione interna dell’organigramma societario. La notizia ha sorpreso molti ambienti vicini al club, poiché Gonzalez-Dans era considerato ben integrato nel comitato direttivo e nel progetto gestionale.

In un comunicato ufficiale, il Siviglia ha confermato la conclusione del rapporto di lavoro, sottolineando la lunga carriera del dirigente, con oltre 27 anni di esperienza in ruoli di direzione, gestione e finanza, sia nel settore privato che nel calcio professionistico. Durante la sua carriera, González-Dans è stato anche membro della Commissione Delegata de LaLiga e consigliere della Sociedad Española del Fútbol Profesional SAU. "Il Siviglia FC desidera ringraziare José González-Dans per la sua dedizione e il suo impegno nel corso dell’ultimo anno e gli augura il meglio per il futuro", ha concluso il club andaluso nella sua nota ufficiale.