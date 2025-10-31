Il Pogback è rimandato: problema alla caviglia, il centrocampista tornerà dopo la sosta

La sfortuna non smette di perseguitare Paul Pogba. Proprio quando sembrava vicino al ritorno in campo, il centrocampista francese ha subito un nuovo contrattempo: una distorsione alla caviglia durante l’allenamento di ieri. Il giocatore del Monaco dovrà così rinunciare alla sfida contro il Paris FC, che avrebbe dovuto segnare il suo tanto atteso rientro.

In conferenza stampa, l’allenatore Sébastien Pocognoli ha confermato la notizia, mantenendo tuttavia un cauto ottimismo. "Paul ha riportato un infortunio alla caviglia ieri in allenamento. Stiamo aspettando gli esami per valutarne l’entità, ma è certo che non sarà disponibile domani. La caviglia ha girato un po’, ma è riuscito a terminare la seduta, segnale che lascia sperare. Tuttavia, oggi non era al cento per cento per appoggiare il piede", ha spiegato in conferenza.

Il tecnico belga ha poi voluto incoraggiare il suo giocatore, consapevole della sua frustrazione dopo un lungo periodo lontano dai campi. "Non è facile per lui, me l’ha detto. Ma cerco di spingerlo a vedere il lato positivo. Se dovesse trattarsi di due settimane di stop, sarebbe poca cosa rispetto a tutto ciò che ha già superato. L’obiettivo è averlo pienamente a disposizione dopo la sosta internazionale", ha aggiunto. Tutto il Principato spera che gli esami confermino una semplice distorsione e che il 32enne possa finalmente ritrovare continuità e serenità. Il Monaco trattiene il fiato: il ritorno di Pogba è solo rimandato