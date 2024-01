Ufficiale Sobol torna in Belgio. Lo Strasburgo di Vieira cede l'ucraino al Genk in prestito

vedi letture

Eduard Sobol torna in Belgio, dove aveva già giocato dal 2019 al 2023 con la maglia del Bruges. Il terzino sinistro ucraino, 28 anni, lascia lo Strasburgo in prestito fino al termine della stagione e passa al Genk.

Patrick Vieira non ha dato molta fiducia all'ex giocatore di Shakhtar e Slavia Praga: per lui solo quattro presenze finora tra Ligue 1 e Coupe de France. Adesso avrà l'occasione di mettersi in mostra e far valere le sue qualità in un campionato che conosce bene.