ufficiale Strasburgo, non solo Sanson. Annunciato anche il terzino ucraino Sobol

Non solo Sanson dall'Aston Villa: lo Strasburgo ha annunciato un altro rinforzo per la seconda parte di stagione in Ligue 1. Il club francese rende noto l'acquisto a titolo definitivo di Eduard Sobol, terzino ucraino di 27 anni che arriva dal Club Brugge e firma fino al 2026.