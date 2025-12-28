Spagna senza 'nove' davanti? Torres: "Non è un problema. Abbiamo 2/3 top nei loro ruoli"

L’ex bomber tra le altre di Liverpool, Chelsea, Milan e Atletico Madrid Fernando Torres è intervenuto a margine dell’AS Awards 2025, serata organizzata dal quotidiano spagnolo, per parlare della Spagna: “Penso che abbiamo una squadra giovane che ha già vinto titoli come l'Europeo e la Nations League. Spesso pensiamo che sia facile vincere, ma sappiamo tutti che è molto difficile. E loro ci sono già riusciti”.

Questa nazionale le ricorda la sua?

“Ho grandi speranze per loro. È vero che all'inizio mi hanno ricordato la nostra nazionale. Nessuno credeva in loro, avevano bisogno di un periodo di transizione, ma è anche vero che hanno giocatori di livello mondiale, proprio come noi. Questa squadra spagnola può competere con chiunque”.

La preoccupa la mancanza di un ‘numero nove’ davanti?

“Per me non è un grosso problema. C'è una squadra, un nucleo centrale, un gruppo di giocatori che sta insieme da molto tempo... Da qui al Mondiale, potrebbe emergere un attaccante, un'ala, un terzino... Non lo sappiamo. Sono sicuro che i giocatori che andranno al Mondiale saranno in buona forma. E sono sicuro che saranno tra i due o tre migliori giocatori al mondo nei loro ruoli, e non tutte le nazionali possono dirlo”.