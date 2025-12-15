Il sogno di Fernando Torres: "Spero di essere scelto un giorno come allenatore dell'Atletico"

"Spero un giorno di essere scelto per la panchina dell'Atletico Madrid" . A dirlo è Fernando Torres, ex attaccante dei Colchoneros e oggi alla guida, con ottimi risultati, della formazione B dell'Atletico Madrid. Intervistato da Onda Cero sul suo nuovo ruolo, Fernando Torres si gode i risultati e il momento positivo della squadra:

"È un periodo fantastico e stiamo raccogliendo i frutti del nostro duro lavoro. Ci godiamo appieno il presente. Credo di poter aiutare i giovani, i giocatori del settore giovanile: capisco le loro insicurezze e le loro paure, perché ci sono passato anch’io".

Inizialmente non aveva in mente di intraprendere la carriera da allenatore, ma col tempo si è appassionato a questo nuovo mestiere, nel quale sta trovando grande soddisfazione, ispirandosi a due modelli in particolare. Oltre a Diego Simeone, suo ex compagno di squadra e allenatore, Torres racconta di aver imparato moltissimo anche da Jürgen Klopp, conosciuto durante uno stage:

"Ho avuto la fortuna di stare con Klopp, e la settimana passata al suo fianco è stata una vera masterclass: ho capito il “come”. È stata più formativa di tutti i miei anni di corsi da allenatore messi insieme".

Torres ha poi svelato alcuni retroscena:

"Mi aveva invitato ad andarlo a trovare. Quando ho saputo del suo ritiro, sono andato da lui e mi ha portato ovunque: negli spogliatoi, alle riunioni tattiche, in hotel, alle sedute video, in campo e agli allenamenti, anche se non ci conoscevamo affatto. Avevo un foglio con 50 domande, ma dopo due minuti non ne avevo più bisogno. Ho capito perfettamente il suo messaggio. Mi ha colpito la semplicità con cui concepisce il suo stile di gioco".

Cresciuto alla scuola di Simeone, Torres non nasconde un sogno:

"Spero che un giorno possano scegliere me all’Atlético, se si presenterà l’occasione. È solo con il lavoro duro che questo può diventare possibile, ma per ora mi concentro sull’allenamento di domani. Noi tifosi dell’Atlético siamo soddisfatti del nostro attuale allenatore".