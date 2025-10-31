Spalletti può già studiare lo Sporting. Stasera portoghesi in campo, le formazioni
Martedì si giocherà Juventus-Sporting CP, battesimo Champions per Spalletti alla guida dei bianconeri. E questa sera il nuovo tecnico della Vecchia Signora avrà modo di osservare i portoghesi, impegnati contro l'Alverca in una sfida valida per la 10ª giornata della Liga Portugal.
Per la cronaca, fra i co-proprietari dell'Alverca vi è l'attaccante del Real Madrid, Vinicius. E che questa sera scenderà in campo con una maglia nera contro il razzismo. Che il club ha così spiegato: "Rappresenta la difesa dell'uguaglianza e del rispetto reciproco che nascono dallo sforzo collettivo".
Queste le formazioni ufficiali:
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Geny Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. A disp. J. Virginia, Matheus Reis, Morita, Quenda, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Quaresma, Ioannidis. All. Rui Borges.
ALVERCA (5-2-3): André Gomes; Touaizi, Naves, Sergi Gómez, Meupiyou, Chissumba; Sabit, Amorim; Lincoln, Marezi, Nuozzi. A disp. M. Mendes, Davy Gui, Baseya, Tiago Leite, G. Esteves, Cabezas, Kauan Gomes, D. Martins e Sandro Lima. All. Custodio.
LIGA PORTUGAL, 10ª GIORNATA
Sporting CP - Alverca
Nacional - Famalicao
Casa Pia - Estrela Amadora
Rio Ave - Estoril
Vitoria SC - Benfica
AFS - Tondela
Arouca - Moreirense
Porto - Braga
Gil Vicente - Santa Clara
CLASSIFICA
1. Porto 25
2. Sporting CP 22
3. Benfica 21
4. Gil Vicente 19
5. Famalicao 16
6. Moreirense 15
7. Braga 13
8. Rio Ave 11
9. Santa Clara 11
10. Nacional 11
11. Vitoria SC 11
12. Alverca 10
13. Arouca 9
14. Casa Pia 8
15. Estrela Amadora 7
16. Estoril 7
17. Tondela 5
18. AFS 1
MARCATORI
8 reti: Pavlidis (Benfica)
7 reti: Suarez (Sporting CP) e Pablo (Gil Vicente)
6 reti: Gonçalves (Sporting CP), Fernandes Silva (Rio Ave), Ramirez (Nacional), Samu (Porto)