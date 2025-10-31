Spalletti può già studiare lo Sporting. Stasera portoghesi in campo, le formazioni

Martedì si giocherà Juventus-Sporting CP, battesimo Champions per Spalletti alla guida dei bianconeri. E questa sera il nuovo tecnico della Vecchia Signora avrà modo di osservare i portoghesi, impegnati contro l'Alverca in una sfida valida per la 10ª giornata della Liga Portugal.

Per la cronaca, fra i co-proprietari dell'Alverca vi è l'attaccante del Real Madrid, Vinicius. E che questa sera scenderà in campo con una maglia nera contro il razzismo. Che il club ha così spiegato: "Rappresenta la difesa dell'uguaglianza e del rispetto reciproco che nascono dallo sforzo collettivo".

Queste le formazioni ufficiali:

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Geny Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. A disp. J. Virginia, Matheus Reis, Morita, Quenda, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Quaresma, Ioannidis. All. Rui Borges.

ALVERCA (5-2-3): André Gomes; Touaizi, Naves, Sergi Gómez, Meupiyou, Chissumba; Sabit, Amorim; Lincoln, Marezi, Nuozzi. A disp. M. Mendes, Davy Gui, Baseya, Tiago Leite, G. Esteves, Cabezas, Kauan Gomes, D. Martins e Sandro Lima. All. Custodio.

LIGA PORTUGAL, 10ª GIORNATA



Sporting CP - Alverca

Nacional - Famalicao

Casa Pia - Estrela Amadora

Rio Ave - Estoril

Vitoria SC - Benfica

AFS - Tondela

Arouca - Moreirense

Porto - Braga

Gil Vicente - Santa Clara

CLASSIFICA



1. Porto 25

2. Sporting CP 22

3. Benfica 21

4. Gil Vicente 19

5. Famalicao 16

6. Moreirense 15

7. Braga 13

8. Rio Ave 11

9. Santa Clara 11

10. Nacional 11

11. Vitoria SC 11

12. Alverca 10

13. Arouca 9

14. Casa Pia 8

15. Estrela Amadora 7

16. Estoril 7

17. Tondela 5

18. AFS 1

MARCATORI

8 reti: Pavlidis (Benfica)

7 reti: Suarez (Sporting CP) e Pablo (Gil Vicente)

6 reti: Gonçalves (Sporting CP), Fernandes Silva (Rio Ave), Ramirez (Nacional), Samu (Porto)