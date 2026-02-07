Finalmente Gyokeres, doppietta da sub in Arsenal-Sunderland: Arteta lo coccola

A volte basta mezz’ora per spostare gli equilibri di una partita. Lo ha dimostrato Viktor Gyökeres nella netta vittoria per 3-0 dell’Arsenal sul Sunderland, match in cui l’attaccante svedese è entrato dalla panchina e ha firmato gli ultimi due gol, chiudendo i conti senza lasciare scampo agli avversari.

Nel post-partita, Mikel Arteta non ha nascosto la soddisfazione per l’impatto del suo numero nove, soffermandosi soprattutto sull’aspetto mentale: “È difficile capire fino in fondo le sue emozioni, perché cerca sempre di migliorarsi. Viktor sta rispondendo molto bene e questo lo sapevamo. Era preparato quando è arrivato, ma è chiaro che i gol fanno la differenza”. Il tecnico ha poi insistito sulla continuità del lavoro quotidiano: “Dimostra costanza ogni giorno. Ha assimilato i movimenti giusti e sa cosa fare con la palla. Quando un giocatore si sente sicuro e importante all’interno del gruppo, è lì che può esprimersi al massimo livello”.

Parole confermate dallo stesso Gyökeres, che ha spiegato come la gara si sia aperta nella ripresa: “C’era molto spazio quando recuperavamo palla centralmente e ne ero consapevole. Il risultato ci ha aiutati: sull’1-0 loro cercavano il pareggio e si sono scoperti”. Sul rapporto con l’allenatore, lo svedese è stato chiaro: “Vuole il massimo da tutti, ma la squadra viene prima. Ognuno ha un ruolo preciso e dobbiamo fare ciò che ci viene chiesto”. E sul calendario fitto: “Giocare spesso è quasi più semplice: hai poco tempo per pensare ad altro”.