Svezia, Gyokeres punge la Polonia: "Abbiamo tutte le possibilità di qualificarci al Mondiale"

Ora o mai più, la Svezia di Graham Potter si è lasciata alle spalle gli ultimi risultati estremamente negativi e battuto un colpo fortissimo nei playoff Mondiali. Eliminando l'Ucraina e qualificandosi alla finale che potrebbe regalare il pass per la Coppa del Mondo, a patto che la Polonia finisca al tappeto. Viktor Gyökeres, autentico trascinatore della Nazionale gialloblù e autore di una tripletta, ha analizzato la sfida vinta per poi proiettarsi sull'imminente incontro della verità.

Incontro da dentro-fuori con la Polonia di Zielinski e Lewandowsi - entrambi marcatori che hanno buttato fuori l'Albania - fissato sul calendario per martedì 31 marzo alla Nationalarenan di Stoccolma. Dunque tra le mura amiche per la Svezia. "Abbiamo tutte le possibilità di qualificarci per il Mondiale, ma abbiamo ancora molto da fare", ha dichiarato nel post-partita Gyokeres ai microfoni di SVT.

Ma Robert Lewandowski è la minaccia numero uno e la Polonia sarà un avversario agguerrito per ottenere un posto al Mondiale estivo negli USA, in Messico e in Canada: "Sarà dura, ma non vediamo l'ora che arrivi martedì", ha rilanciato il numero 9 dell'Arsenal e prima scelta in attacco della Svezia, riguardo a ciò che li attende.