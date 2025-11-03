Live TMW
Sporting Lisbona, Ioannidis presenta la sfida alla Juve
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
19:26 - Fotis Ioannidis, attaccante dello Sporting Lisbona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore greco.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile