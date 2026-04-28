Odegaard: "Siamo consapevoli di ciò che ci giochiamo. Grande opportunità per l'Arsenal"

Alla vigilia della semifinale di Champions League contro l’Atlético Madrid, il capitano dell’Arsenal, Martin Odegaard, ha parlato in conferenza stampa: "È la parte migliore dell’anno. Tutti siamo motivati e consapevoli di ciò che ci giochiamo. È una grande opportunità e dobbiamo anche saperci godere il momento. Siamo più forti dell'anno scorso e abbiamo imparato dagli errori", ha dichiarato, sottolineando la crescita del gruppo rispetto alle esperienze precedenti.

Il norvegese ha anche raccontato il proprio percorso personale, segnato da alti e bassi: "È stato frustrante restare in panchina. Amo giocare e stare in campo, ma ho cercato comunque di aiutare la squadra da ogni posizione. Ora sono contento di essere tornato e di poter dare il mio contributo". Sul tema della pressione, ha mostrato grande lucidità: "Come si può non godersi questo scenario? Giochiamo nel campionato più competitivo al mondo, siamo primi in Premier e in semifinale di Champions. È qualcosa che sognavo da bambino".

Guardando al percorso europeo, Ødegaard ha sottolineato l’importanza dell’esperienza accumulata: "Le lezioni del passato restano, fino a quando non vinci. Ma dobbiamo vivere il presente, siamo in una posizione incredibile e dobbiamo restare concentrati partita dopo partita". Il capitano dell’Arsenal ha poi parlato anche dell’avversario e del suo allenatore Diego Simeone: "Sono molto competitivi, con uno stadio e un pubblico fortissimi. Sarà una grande battaglia. Simeone ha costruito una squadra sempre ambiziosa e difficile da affrontare".