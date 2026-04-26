Clamoroso stop dello Sporting: 1-1 con l'ultima di Liga Portugal, Farioli può diventare campione

Lo Sporting ha gettato la spugna e il titolo ormai è nelle mani di Farioli, almeno per l'esito del match dei rivali verdiblancos. Infatti, i leoni hanno pareggiato a Vila das Aves contro l'ultima in classifica di campionato: al fischio finale è 1-1 contro l'AFS ormai con un piede e mezzo già nella Serie B portoghese.

Con 72 punti, lo Sporting occupa il 3° posto con una partita in meno. Tuttavia, non dipende più solo da se stesso il cammino per recuperare la seconda posizione ai danni del Benfica di Mourinho, poiché si trova in svantaggio negli scontri diretti con le aquile.

Di certo, però, è da ritenere fuori dai giochi per la lotta al titolo. Di più: in caso di vittoria contro l'Alverca, sabato, il Porto di Farioli è destinato a laurearsi campione nazionale con due partite d'anticipo rispetto al finale di stagione.

La classifica

1. Porto 82 punti

2. Benfica 75

3. Sporting 72

4. Braga 56

5. Famalicao 51

6. Gil Vicente 46

7. Guimaraes 42

8. Moreirense 39

9. Alverca 38

10. Estoril 37

11. Arouca 35

12. Rio Ave 34

13. Santa Clara 32

14. Nacional 31

15. Estrela 28

16. Casa Pia 26

17. Tondela 21

18. AFS 14