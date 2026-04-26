Clamoroso stop dello Sporting: 1-1 con l'ultima di Liga Portugal, Farioli può diventare campione
Lo Sporting ha gettato la spugna e il titolo ormai è nelle mani di Farioli, almeno per l'esito del match dei rivali verdiblancos. Infatti, i leoni hanno pareggiato a Vila das Aves contro l'ultima in classifica di campionato: al fischio finale è 1-1 contro l'AFS ormai con un piede e mezzo già nella Serie B portoghese.
Con 72 punti, lo Sporting occupa il 3° posto con una partita in meno. Tuttavia, non dipende più solo da se stesso il cammino per recuperare la seconda posizione ai danni del Benfica di Mourinho, poiché si trova in svantaggio negli scontri diretti con le aquile.
Di certo, però, è da ritenere fuori dai giochi per la lotta al titolo. Di più: in caso di vittoria contro l'Alverca, sabato, il Porto di Farioli è destinato a laurearsi campione nazionale con due partite d'anticipo rispetto al finale di stagione.
La classifica
1. Porto 82 punti
2. Benfica 75
3. Sporting 72
4. Braga 56
5. Famalicao 51
6. Gil Vicente 46
7. Guimaraes 42
8. Moreirense 39
9. Alverca 38
10. Estoril 37
11. Arouca 35
12. Rio Ave 34
13. Santa Clara 32
14. Nacional 31
15. Estrela 28
16. Casa Pia 26
17. Tondela 21
18. AFS 14
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