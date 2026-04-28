Un nuovo scandalo: arbitro internazionale arrestato in UK per presunti abusi su minore

Un arbitro internazionale della UEFA è stato arrestato nel Regno Unito con l’accusa di presunti abusi sessuali ai danni di un minore. La notizia, riportata dal quotidiano britannico The Sun, ha immediatamente scosso il mondo del calcio europeo.

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, l’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un hotel dove il direttore di gara alloggiava in vista di una partita europea per la quale era stato designato. La presunta aggressione sarebbe avvenuta in una zona pubblica della struttura, prima che il soggetto coinvolto cercasse di allontanarsi per dirigere l’incontro previsto. Una fonte della polizia ha descritto così la dinamica: "Avrebbe iniziato una conversazione con un ragazzo nell’area comune dell’hotel. È accusato di averlo toccato contro la sua volontà e di aver tentato di condurlo nella propria stanza. Se confermato, si tratterebbe di un comportamento scioccante e del tutto inappropriato".

Dopo aver lasciato l’albergo per arbitrare la partita, l’uomo sarebbe stato successivamente fermato al suo rientro, a seguito della denuncia presentata dal minore. L’arresto è avvenuto alla presenza della delegazione UEFA che lo seguiva per motivi ufficiali. L’identità dell’arbitro non è stata resa pubblica, ma viene precisato che non si tratta di un cittadino britannico e che il direttore di gara era stato inserito tra i potenziali candidati per le future designazioni al Mondiale 2026. La UEFA e la FIFA hanno confermato di seguire il caso da vicino, dichiarando che l’arbitro non riceverà ulteriori designazioni fino alla conclusione delle indagini in corso.