Real, la differenza col Barça è anche nei gol: da CR7 in poi in campionato si segna poco

L’arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid non ha ancora prodotto l’atteso salto di qualità sul piano realizzativo. Nonostante i 24 gol in Liga dell’attaccante francese e il contributo di giocatori come Vinícius Júnior (13 reti) e Federico Valverde (5 gol), il rendimento offensivo complessivo dei blancos resta al di sotto degli standard storici del club.

Secondo quanto riportato da Cadena SER, il Real Madrid ha infatti totalizzato 68 gol dopo 33 giornate di campionato, un dato giudicato insufficiente per una squadra che in passato viaggiava su numeri ben più elevati. Il confronto con il Barcellona è impietoso: i catalani hanno raggiunto quota 87 reti, evidenziando un divario importante nella produzione offensiva.

Dal post-Cristiano Ronaldo, il Real non è più riuscito a ritrovare una continuità realizzativa paragonabile agli anni d’oro. Prima dell’addio del portoghese, infatti, il club superava regolarmente la soglia degli 80 gol a questo punto della stagione, mentre nelle annate successive si è assestato su numeri più bassi, oscillando tra i 59 e i 71 gol. Anche con Mbappé al centro del progetto tecnico, il salto di qualità atteso non si è ancora concretizzato in termini collettivi. Il francese continua a garantire rendimento individuale, ma il dato complessivo resta basso.