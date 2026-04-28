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Barcellona, Flick vuole tenere Rashford ma lo United vuole fare cassa: niente prestito

Barcellona, Flick vuole tenere Rashford ma lo United vuole fare cassa: niente prestitoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:12Calcio estero
Michele Pavese

Il Barcellona continua a muoversi con decisione sul mercato nonostante le difficoltà economiche che ancora condizionano la gestione del club. La dirigenza blaugrana sta infatti lavorando su più tavoli per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, anche se le operazioni milionarie restano complicate senza prima sbloccare alcune cessioni.

Uno dei nomi più caldi è quello di Julián Alvarez, attaccante dell’Atletico Madrid, per il quale il Barça sarebbe pronto a presentare un’offerta iniziale da circa 70 milioni di euro. Il giocatore, secondo le indiscrezioni, avrebbe già espresso gradimento per un possibile trasferimento in Catalogna. La posizione dei Colchoneros, però, è netta: si parte da almeno 120 milioni. Parallelamente, il club catalano segue con attenzione anche Alessandro Bastoni, pilastro difensivo dell’Inter. In questo caso, i nerazzurri sarebbero aperti a una trattativa, ma la valutazione di partenza si aggira intorno ai 70 milioni di euro, cifra considerata elevata dalla dirigenza spagnola.

Poi c'è il nodo Marcus Rashford e proprio sul futuro dell’attaccante inglese si sta registrando un’evoluzione significativa: dopo settimane di incertezza e ipotesi di addio, il Barcellona starebbe ora lavorando per ottenere un nuovo prestito dal Manchester United. Una soluzione sostenuta anche dal tecnico Hansi Flick, che avrebbe espresso il desiderio di continuare a puntare sul giocatore. Dal canto suo, Rashford sarebbe disposto anche a rinunciare a parte del proprio ingaggio pur di restare in Catalogna, forte di una stagione positiva con 13 gol e 10 assist complessivi. La trattativa, però, resta complessa: il Manchester United non è intenzionato a svendere il giocatore e il club inglese, guidato da Sir Jim Ratcliffe, punta a una cessione definitiva o a condizioni economiche più vantaggiose.

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