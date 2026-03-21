Stop di 5-6 settimane per Osimheh: "Dovrò operarmi, era come se il braccio stesse cadendo"

Victor Osimhen mostra forza e determinazione nonostante l'infortunio che lo costringerà a oltre un mese di stop: "Non sono più estraneo a certe situazioni. Ho vissuto cose peggiori: sul mio volto ho ancora circa 18 viti dall’operazione precedente e non riesco nemmeno a mangiare normalmente con il lato destro. Questo infortunio è solo una piccola cosa rispetto a quello che ho passato".

Il centravanti ha confermato la gravità della lesione: "Mi sono rotto il braccio e dovrò operarmi. Sarò lontano dai campi al massimo per 5-6 settimane". L'ex Napoli ha poi ricordato il suo legame speciale con il Galatasaray: "Il Galatasaray mi ha salvato quando ero sul fondo. Dopo aver firmato, persino mia figlia si è affezionata più a loro che a me. Sarò per sempre grato al club".

Infine, il giocatore ha ricostruito l’azione dell’infortunio: "Sono andato verso il pallone, sono arrivato con il difensore, avevo la mano libera e non immaginavo che il suo ginocchio sarebbe finito sul mio braccio. Non ho capito subito che era rotto. Pensavo che prima della fine della partita sarebbe passato. Quando ho provato a correre, il dolore mi ha bloccato, era come se il braccio stesse cadendo. Ho provato a continuare, ma non ce l’ho fatta".