Super Lig, il Galatasaray vola a +6 sul Fenerbahce: Basaksehir battuto 3-0, 18° gol di Osimhen

Victor Osimhen non ha alcuna intenzione di fermarsi (già 18 reti in 27 presenze stagionali) ed è andato a segno anche nel 3-0 odierno del Galatasaray, impegnato in casa contro il Basaksehir nel 26° turno de LaLiga. A decidere il match sono stati i gol di Singo su assist di Lang, Osimhen su assist di Akgun e Nhaga ancora su assist di Akgun, rispettivamente al 57', 66' e all'84'. Grazie a questo successo il Gala sfrutta il passo falso del Fenerbahce e si porta a +6, blindando ulteriormente il proprio primato. Di seguito i risultati delle altre gare odierne e la classifica aggiornata di Super Lig.

Gli altri risultati di oggi in Super Lig

Kocaelispor-Konyaspor 1-2

Galatasaray-Basaksehir 3-0

Goztepe-Alanyaspor 2-1

Trabzonspor-Rizespor 1-0

La classifica di Super Lig

Galatasaray 64 (26)

Fenerbahce 57 (26)

Trabzonspor 57 (26)

Besiktas 46 (25)

Goztepe 43 (26)

Basaksehir 42 (26)

Kocaelispor 33 (26)

Gaziantep 33 (26)

Samsunspor 32 (25)

Rizespor 30 (26)

Alanyaspor 28 (26)

Konyaspor 27 (26)

Genclerbirligi 25 (25)

Antalyaspor 24 (26)

Eyupspor 22 (25)

Kasimpasa 21 (25)

Kayserispor 20 (25)

Karagumruk 17 (26)