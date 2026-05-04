"Sudakov è stanco del calcio". Giornalista ucraino lancia l'allarme sul giocatore del Benfica

Georgiy Sudakov, centrocampista del Benfica, sta attraversando un momento personale molto complicato. A lanciare l’allarme è stato il giornalista ucraino Mykhailo Spivakovsky, che durante il programma 'TaToTake' ha rivelato presunte confidenze del giocatore: "Sudakov ha detto al suo entourage di sentirsi esaurito e stanco del calcio, ha affermato di non provare più piacere nel dedicarsi a quella che è stata la sua vita".

Secondo quanto riportato, il problema non sarebbe soltanto fisico o tecnico, ma soprattutto mentale. Il calciatore, rimasto fuori dalle rotazioni nelle ultime partite e senza minuti nelle ultime quattro gare, starebbe vivendo un momento di difficoltà legato al suo nuovo contesto professionale. Spivakovsky ha sottolineato come il giovane ucraino fosse abituato a un ambiente completamente diverso: "Era abituato al successo, all’ammirazione costante, a essere trattato come una star. Ora si trova in una realtà diversa, con concorrenza interna e panchina. Questo lo sta destabilizzando".

Il giornalista ha poi aggiunto che la situazione ricorda altri casi di talenti usciti dallo Shakhtar Donetsk, come Mykhailo Mudryk, evidenziando come il passaggio a contesti più competitivi possa avere un forte impatto psicologico sui giovani giocatori. Non si parla quindi di mancanza di talento o adattamento tecnico, ma di una fragilità mentale legata al cambiamento di status e aspettative. In casa Benfica cresce l’attenzione: la gestione del giocatore diventa ora un tema delicato.