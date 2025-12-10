Quasi al Napoli, oggi la sfida Champions: Sudakov è stato a un passo da Conte

Come per Antonio Silva con la Juventus, Georgiy Sudakov è stato concretamente a un passo dal Napoli. Un giocatore che la società azzurra aveva individuato come ideale per ricoprire il ruolo di mezzala capace di inserirsi e servire palloni golosi per il reparto avanzato. Invece a fine agosto è stato il Benfica ad aggiudicarselo: un'operazione da 25.250 milioni di euro, una cifra importantissima per una società come quella portoghese. Però il Presidente delle Aquile, Manuel Rui Costa, ci ha creduto fortemente tra presente e futuro. E l'ucraino, arrivato dallo Shakhtar Donetsk, sta vivendo anche un altro sogno: dopo l'esonero di Bruno Lage, il suo tecnico è José Mourinho. "Lavorare con lui è un sogno che si avvera”, ha avuto modo di spiegare il calciatore.

L'entusiasmo dal primo giorno

"È un club incredibile con una storia incredibile". Sono state queste le prime parole di Sudakov una volta annunciato come nuovo acquisto del Benfica nelle ultime ore di un calciomercato elettrizzante in Europa. Il trequartista ucraino di 22 anni, inseguito a lungo anche da Napoli e Juventus, ha preferito lasciare il Paese natale e lo Shakhtar per atterrare sul pianeta degli encarnados. "Per me è un passo avanti. Posso crescere con questa squadra. Inoltre, il mio caro amico Anatoliy Trubin gioca qui. Soprattutto, voglio vincere tutto con questo club, prima di tutto il campionato, naturalmente, e credo di poterlo fare con questa squadra straordinaria", disse il nuovo numero 10.

A un passo dal Napoli

Il Napoli è stato a un passo dal prendere Sudakov dallo Shakhtar. A gennaio 2025 lo stava per prenotare dagli ucraini, poi hanno detto di no ai 35 milioni offerti dagli azzurri e la storia... Lo ha portato a Lisbona. A realizzare il suo sogno, inatteso, chiamato Mourinho.