Sudakov smentisce le voci: "Tutti abbiamo periodi complicati, ma amo ancora il calcio"

Dopo le voci preoccupanti sul suo stato mentale, Georgiy Sudakov ha scelto di rispondere pubblicamente, affidando il suo messaggio ai social. Il centrocampista del Benfica ha voluto rassicurare tifosi e ambiente, spiegando di attraversare un normale momento di difficoltà: "Ultimamente circolano molte voci e conversazioni. Voglio essere sincero: ogni calciatore, a volte, vive periodi complicati. È normale sentirsi stanchi, sia fisicamente che mentalmente", ha scritto in una storia pubblicata su Instagram.

Il 23enne giocatore ucraino ha però escluso qualsiasi ipotesi di stop o crisi irreversibile: "Questo non significa che io abbia smesso di amare il calcio o che voglia fermarmi. Al contrario, sto lavorando su me stesso per ritrovare il piacere del gioco per cui mi sostenete". Parole che arrivano dopo le indiscrezioni riportate dal giornalista Mykhailo Spivakovsky, secondo cui il giocatore avrebbe confidato al proprio entourage di sentirsi "esaurito" e mentalmente provato.

Sudakov ha voluto anche ringraziare chi gli è vicino in questo momento: "Grazie a tutti quelli che sono al mio fianco. Il vostro supporto è molto importante per me. Farò tutto il possibile per tornare più forte e ripagare la fiducia".