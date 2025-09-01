Ufficiale Sunderland, due attaccanti dall'Ajax prima del gong: dopo Brobbey, ecco Traoré

Bertrand Traoré è un nuovo giocatore del Sunderland. I black cats, dopo essersi assicurati Brian Brobbey, hanno pescato ancora dall'Ajax. L'attaccane Burkinabé, 29 anni, si è trasferito a titolo definitivo, firmando un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione.