Ufficiale

Sunderland, due attaccanti dall'Ajax prima del gong: dopo Brobbey, ecco Traoré

© foto di José María Díaz Acosta
ieri alle 23:38Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Bertrand Traoré è un nuovo giocatore del Sunderland. I black cats, dopo essersi assicurati Brian Brobbey, hanno pescato ancora dall'Ajax. L'attaccane Burkinabé, 29 anni, si è trasferito a titolo definitivo, firmando un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
