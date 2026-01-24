Super Lig, tris del Galatasaray in trasferta: nell'attesa di Lang, a segno Osimhen
Consolida il primato in Super Lig il Galatasaray, fresco di acquisto di Noa Lang dal Napoli. La formazione allenata da Okan Buruk batte per 1-3 in trasferta il Karagumruk: di Osimhen l'ultimo gol. Nella altre gare di oggi, secco 0-3 del Basaksehir in casa del Kayserispor e pari a reti bianche tra Samsunspor e Kocaelispor. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Süper Lig, 18a giornata
Trabzonspor-Kasimpasa 2-1
Kayserispor-Basaksehir 0-3
Samsunspor-Kocaelispor 0-0
Karagumruk-Galatasaray 1-3
Gaziantep-Konyaspor
Antalyaspor-Genclerbirligi
Rizespor-Alanyaspor
Fenerbahce-Goztepe
Eyupspor-Besiktas
Classifica aggiornata
1.Galatasaray 46 punti*
2. Fenerbahce 42
3. Trabzonspor 41*
4. Goztepe 35
5. Besiktas 32
6. Basaksehir 29*
7. Samsunspor 27*
8. Kocaelispor 24*
9. Gaziantep 24
10. Alanyaspor 21
11. Genclerbirligi 19
12. Rizespor 18
13. Konyaspor 18
14. Kasimpasa 16*
15. Antalyaspor 16
16. Kayserispor 15*
17. Eyupspor 14
18. Karagumruk 9*
*una partita in più