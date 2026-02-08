Ufficiale Talisca rinnova con il Fenerbahce: "Felicissimo di poter giocare altre 2 stagioni qui"

"Il contratto del nostro giocatore brasiliano Anderson Talisca è stato prolungato fino al termine della stagione 2027-2028". Parola del Fenerbahce, club turco con Domenico Tedesco come allenatore, che ha ufficializzato il rinnovo di contratto del trequartista brasiliano di altri due anni, fino al 30 giugno del 2028. Alla cerimonia della firma, tenutasi presso lo stadio Chobani erano presenti il membro del Consiglio Direttivo Ertan Torunogullari, i membri del Consiglio di Futbol A.S. Omer Topbas e Turgay Terzi, e il Direttore Sportivo Devin Ozek.

In seguito alla firma apposta sul nuovo accordo con il Fener, il 32enne ha rilasciato delle prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club turco: "Sono felicissimo di poter giocare per questo club per altre due stagioni. Ringrazio il nostro Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti coloro che lavorano nel club. Allo stesso tempo, Acun Ilicali è stato una figura chiave per il mio arrivo qui", ha aggiunto l'ex Benfica e Al Nassr.

"lo ringrazio molto, così come ringrazio Devin e il suo staff. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di aiutare la squadra lottando in campo e segnando gol. Sono pronto". Inviando un messaggio ai tifosi, Talisca ha concluso: "Continuate a sostenerci ogni giorno di più. Nutro un enorme rispetto per loro, per l'amore che mi dimostrano. Darò il massimo per loro, ogni giorno. Possono contare su di me".