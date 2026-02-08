Bundesliga, il Lipsia passa sul filo del rasoio: 2-1 al Colonia e quarto posto agganciato

Il Lipsia passa 2-1 a Colonia. Gli ospiti hanno avuto una bella dose di fortuna in un episodio che poteva costare il calcio di rigore contro, dopo il fallo di mano di Baumgartner proprio sulla linea di porta, infatti, sarebbe stato concesso il penalty se non fosse stata rilevata una posizione di fuorigioco di Sebulonsen nell'azione precedente. Alla fine decide la doppietta di Baumgartner l'incontro valido la 23^ giornata di Bundesliga.

Così i Bullen si riportano al quarto posto con 39 punti, mentre il Colonia resta fermo a 23.

Questo il programma della 23^ giornata di Bundesliga

Venerdì 6 febbraio

Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1

Sabato 7 febbraio

Friburgo - Werder Brema 1-0

Mainz - Augsburg 2-0

Wolfsburg - Borussia Dortmund 2-1

St. Pauli - Stoccarda 2-0

Heidenheim - Amburgo 0-2

Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1

Domenica 8 febbraio

Colonia - Lipsia 1-2

Bayern Monaco - Hoffenheim ore 17:30

La classifica

1. Bayern Monaco – 51 punti (20 partite giocate)

2. Borussia Dortmund – 48 (21)

3. Hoffenheim – 42 (20)

4. RB Lipsia – 39 (21)

5. Stoccarda – 39 (21)

6. Leverkusen – 36 (20)

7. Friburgo – 30 (21)

8. Eintracht Francoforte – 28 (21)

9. Union Berlino – 25 (21)

10. Colonia – 23 (21)

11. Amburgo – 22 (20)

12. Borussia M’Gladbach – 22 (21)

13. Augusta – 22 (21)

14. Magonza – 21 (21)

15. Wolfsburg – 19 (21)

16. Werder Brema – 19 (21)

17. FC St. Pauli – 17 (21)

18. Heidenheim – 13 (21)