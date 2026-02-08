Kehrer provvidenziale, il Monaco si salva: 0-0 con il Nizza, così resta 9° in Ligue 1
Nizza e Monaco si separano in classifica da un pareggio a reti bianche. Finisce con uno 0-0 sprovvisto di gol l derby della Costa Azzurra, al termine di una partita tuttavia piacevole da seguire. Determinante il salvataggio sulla linea di Kehrer, con tanto di intervento acrobatico, ma il Monaco si salva e riprende provvisoriamente il 9° posto, mentre il Gym resta in 13ª posizione.
Questo il programma della 21^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Metz - Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens - Rennes 3-1
Brest - Lorient 2-0
Nantes - Lione 0-1
Domenica 8 febbraio
Nizza - Monaco 0-0
Le Havre - Strasburgo ore 17:15
Auxerre - Paris Fc ore 17:15
Angers - Tolosa ore 17:15
Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia ore 20:45
La classifica
1. Lens – 49 punti (21 partite giocate)
2. PSG – 48 (20)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 39 (20)
5. Lilla – 33 (21)
6. Rennes – 31 (21)
7. Racing Strasburgo – 30 (20)
8. Tolosa – 30 (20)
9. Monaco – 28 (21)
10. Lorient – 28 (21)
11. Brest – 26 (21)
12. Angers – 26 (20)
13. Nizza – 23 (21)
14. Paris – 21 (20)
15. Le Havre – 20 (20)
16. Nantes – 14 (21)
17. Auxerre – 13 (20)
18. Metz – 13 (21)