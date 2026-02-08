Lookman, 2ª da titolare di fila con Ruggeri: Atletico Madrid-Betis, le formazioni ufficiali

Simeone non ne fa a meno. Da quando Ademola Lookman ha lasciato l'Atalanta ed è atterrato sul pianeta Atletico Madrid, il 'Cholo' non ci ha pensato due volte a lanciarlo subito titolare in Coppa del Re contro il Betis Siviglia pochi giorni fa. L'attaccante nigeriano ha subito lasciato il segno nel calcio spagnolo con un gol e un assist e oggi spera di ripetersi nell'atto II ne LaLiga sempre contro i verdiblancos.

Infatti il Pallone d'Oro africano parte dal primo minuto - per la seconda volta di fila - al fianco di Julian Alvarez per disputare la 23esima giornata, in compagnia l'altro ex Atalanta Ruggeri da laterale sinistro. Llorente-Pubill-Hancko i tasselli rimanenti della linea a quattro in difesa. Nella sfida casalinga il tecnico dei colchoneros opta per disporre in campo dal primo minuto anche il neo arrivato Rodri Mendoza, in compagnia del giocatore con più presenze nella storia del club Koke e il figlio d'arte Giuliano.

Cinque cambi nell'undici del Betis rispetto alla squadra scesa in campo giovedì in Coppa del Re. Valles torna tra i pali, l'ex Napoli Natan e Ricardo Rodriguez (passato al Milan) sostituiscono Bartra e Valentin. Fornals arretra la sua posizione in campo prendendo il posto di Deossa, mentre sulla trequarti compare l'unico acquisto invernale della squadra, Alvaro Fidalgo, al suo esordio ne LaLiga. In avanti riecco Bakambu.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Mendoza, Koke, Giuliano, Almada; Julián Alvarez, Lookman.

A disposizione: Baena, Esquivel, Gimenez, Griezmann, Lenglet, Le Normand, Molina, Musso, Serrano, Sorloth, Vargas.

Allenatore: Diego Simeone.

Betis Siviglia (4-3-3): Valles; Ruibal, D.Llorente, Natan, R.Rodriguez; Fidalgo, Roca, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli.

A disposizione: in aggiornamento.

Allenatore: Manuel Pellegrini.