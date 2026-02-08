Premier League, il Palace si risveglia: Brighton ko e primo successo del 2026, con sorpasso
La prima vittoria del Crystal Palace in 12 partite. Era da quasi due mesi che i Glaziers non riuscivano a scrollarsi di dosso il macigno del mancato successo, ma con il Brighton di Hurzeler finalmente è arrivata la prima gioia del 2026. Così salgono a 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, celebrata da Dean Henderson sulle ginocchia e di fronte ai suoi tifosi nel settore ospite per baciare lo stemma del club.
Scivolano invece i Seagulls, con questo ko si ritrovano anche scavalcati in classifica dal Palace e a digiuno di vittorie da 4 uscite di fila. Ci sono 8 lunghezze che li separano dalla zona calda, ma servirà una reazione alla prossima partita da parte del Brighton.
Questo il programma della 25^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1
Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Bournemouth - Aston Villa 1-1
Arsenal - Sunderland 3-0
Burnley - West Ham 0-2
Wolverhampton - Chelsea 1-3
Newcastle - Brentford 2-3
Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace 0-1
Liverpool - Manchester City ore 17:30
La classifica
1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)
2. Manchester City – 47 (24)
3. Aston Villa – 47 (25)
4. Manchester United – 44 (25)
5. Chelsea – 43 (25)
6. Liverpool – 39 (24)
7. Brentford – 39 (25)
8. Everton – 37 (25)
9. Sunderland – 36 (25)
10. Fulham – 34 (25)
11. AFC Bournemouth – 34 (25)
12. Newcastle – 33 (25)
13. Crystal Palace – 32 (25)
14. Brighton & Hove Albion – 31 (25)
15. Tottenham – 29 (25)
16. Leeds – 29 (25)
17. Nottingham Forest – 26 (25)
18. West Ham – 23 (25)
19. Burnley – 15 (25)
20. Wolverhampton – 8 (25)