Vicario salva il Tottenham a Montecarlo: "C'è molto da imparare da questa sfida"

Lo 0-0 strappato dal Tottenham sul campo del Monaco in Champions League ha un solo, grande protagonista: Guglielmo Vicario. Il portiere italiano è stato semplicemente monumentale, autore di otto parate decisive, alcune di livello mondiale su Balogun, Golovin e Teze. Una prestazione che gli è valsa il titolo di uomo del match, ma che non gli ha impedito di lanciare un messaggio chiaro ai suoi compagni dopo una partita complicatissima.

"Non è stata la nostra migliore prestazione. C’è molto da imparare da questa partita, perché il livello in Champions è altissimo. Se mancano certi ingredienti, è difficile competere con queste squadre", ha dichiarato ai microfoni di TNT Sports dopo il fischio finale.

Il portiere toscano, arrivato dall’Empoli, non si è nascosto e ha chiesto un cambio di atteggiamento: "Non è una questione di tattica o di moduli, ma di mentalità, concentrazione e spirito di sacrificio. Oggi ci sono mancati un po’ tutti questi elementi. Abbiamo dovuto lottare, abbiamo sofferto molto. Complimenti al Monaco, che ha mostrato la sua forza. Sono stati migliori di noi". Vicario, impeccabile tra i pali e lucido nelle parole, chiude con una promessa: "Dobbiamo imparare da questa partita. Possiamo e dobbiamo fare meglio, perché ne abbiamo le capacità".