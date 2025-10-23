Porto, smascherato un maxi sistema di bagarinaggio: biglietti venduti anche a 800 euro

Il Porto ha annunciato di aver smantellato uno dei più grandi sistemi di rivendita illegale di biglietti mai scoperti nel calcio europeo. Il club portoghese, dopo un’indagine interna condotta insieme alla polizia, ha recuperato centinaia di posti all’Estadio do Dragão che erano controllati da truffatori e società di copertura.

L’inchiesta è partita grazie alle segnalazioni di tifosi che avevano acquistato biglietti falsi o irregolari in occasione della gara inaugurale della stagione contro il Vitoria Guimarães (3-0, l’11 agosto). Secondo The Guardian, alcuni individui gestivano decine di abbonamenti ciascuno, mentre altre aziende fungevano da facciata per centinaia di transazioni sospette.

Il Porto ha spiegato che i responsabili utilizzavano dati personali rubati o falsificati per acquistare più abbonamenti stagionali, che poi venivano rivenduti a ogni partita interna per cifre astronomiche - fino a 800 euro a biglietto, rivolgendosi soprattutto ai turisti stranieri. Nonostante le riforme introdotte dal nuovo presidente André Villas-Boas nel 2024, con una biglietteria completamente digitale per rafforzare i controlli, il sistema ha mostrato vulnerabilità: gli investigatori hanno infatti rintracciato gruppi attivi su WhatsApp, social network e canali paralleli usati per aggirare i controlli ufficiali. Il club ha confermato di aver recuperato i posti coinvolti e promesso nuove misure di sicurezza per garantire che, al Dragão, a occupare ogni seggiolino siano solo i veri tifosi.