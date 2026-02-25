Dalla Spagna: Regragui lascerà il Marocco prima del Mondiale. Il sostituto può essere Xavi
Nonostante le smentite l’avventura di Walid Regragui sulla panchina del Marocco viene ormai data per conclusa, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. Dalle parti della Federazione filtra che non ci sarà alcuna comunicazione finché non verrà definito il nome del successore, ma negli ambienti interni la decisione appare già presa. Le smentite pubbliche non hanno raffreddato le indiscrezioni, soprattutto perché circola con insistenza il profilo individuato per raccoglierne l’eredità.
Secondo quanto raccolto da Marca, il candidato che stuzzica maggiormente i dirigenti federali sarebbe Xavi Hernandez, libero dopo la fine della sua esperienza al Barcellona, chiusa con la conquista di una Liga e di una Supercoppa di Spagna. Secondo quanto raccontato dal quotidiano iberico, l’ex tecnico blaugrana rappresenterebbe il preferito per guidare i Leoni dell’Atlante verso il Mondiale 2026, con l’obiettivo di confermare – o anche migliorare – lo storico quarto posto ottenuto in Qatar nel 2022.
Restano però due nodi da sciogliere per il definitivo via libera: l’ufficialità dell’addio di Regragui, ancora scosso per il secondo posto in Coppa d’Africa, e l’eventuale disponibilità di Xavi, da sempre orientato ad accettare progetti ambiziosi ma costruiti fin dall’inizio. Con il Mondiale ormai alle porte e una pressione altissima, la scelta dovrà essere ponderata con estrema attenzione.
